Araştırma: Aşı sonrası virüs kapanların sayısı kaç?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Çin’den alınan CoronaVac’la aşılananların çok küçük bir kısmının Covid-19’a yakalandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’e konuşan Bilim Kurulu üyesi, aşılama seviyesi 15 miyon doz seviyesindeyken yapılan bir araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldığını dile getirdi.

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Profesör, bu kişiler arasında, birinci ve ikinci dozdan sonra ‘kendini koruyamayıp’ virüs kapanlar ile aşıdan 14 gün geçtiği halde hasta olanların bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, şöyle devam etti: “Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli.”

Profesör, aşı vurulmasının ardından hayatını kaybeden hastaların 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları bulunan az sayıda kişiler olduğunu kaydetti. Bilim Kurulu üyesi, hastaneye yatışlarda 20-65 yaş grubunda artış bulunduğunu ifade etti.