AİHM hükümetin itirazını reddetti: CHP liderine 13 bin avro tazminat ödenecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz başvurularını değerlendiren paneli, Türkiye hükümetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine verilen ihlal kararına itirazını reddetti.

Mahkemenin kararı gereği hükümet CHP liderine mahkeme masrafı dahil yaklaşık 13 bin avro (120 bin lira) tazminat ödeyecek.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre itirazın reddiyle, AİHM’in Kılıçdaroğlu lehine verdiği karar kesinleşti.

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere’yle ilgili konuşmalarında Erdoğan’ı eleştirmişti.

Türkiye’de mahkemeler, Erdoğan’ın ‘kişilik haklarına yönelik saldırı’ gerekçesiyle yaptığı başvurularda CHP liderini maddi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

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AİHM’in ilgili dairesi, 27 Ekim 2020’de, Kılıçdaroğlu’nun dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkumiyetini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesine aykırı bulmuş, Kılıçdaroğlu’na 13 bin avro tazminat ödemesine karar vermişti.