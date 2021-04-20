Video: Maskenin yüze tam oturması için ‘düğümle ve sıkıştır’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) maskenin yüze tam oturarak daha iyi koruma sağlaması için yapılması gerekenleri bir videoyla anlattı.

Fotoğraf: CDC

Tek kullanımlık maskeler standart ölçüleri nedeniyle her yüze tam oturmuyor.

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Kenarlarında ya da üstünde boşluklar kalması hem maskeyi takan kişi hem de karşısındaki için daha az koruma anlamına geliyor.

CDC yayınladığı bir videoyla maskenin yüze daha düzgün oturmasını sağlayacak ‘düğümle ve sıkıştır‘ yöntemini anlattı.

Bunun için öncelikle maskeyi enlemesine ortadan ikiye katlayın. Daha sonra kulağa geçirilen lastiklere mümkün olduğu kadar maskeye yakın olacak şekilde birer düğüm atın.

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Maskenin kenarlarının (kulağa yakın olan kısımları) yaklaşık bir parmak kadar olan kısmını içe doğru katlayarak sıkıştırın.

Daha sonra maskeyi yüzünüze koyarak burun kısmında bulunan teli bastırın. Bu kısmı burnunuzun üzerine oturttuktan sonra her zamanki gibi lastikleri kulağınıza geçirin.