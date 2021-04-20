Vahdettin aşkına: İlçe eğitim müdürü, Nutuk’u dağıttırmamış

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çamlıyayla ilçe eğitim müdürünün, ‘son Osmanlı padişahı Vahdettin ve Osmanlı hükümetine yönelik ifadeler nedeniyle’ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabının dağıtımına izin vermediğini duyurdu.

Başarır Twitter’dan, ilçe eğitim müdürünün Nutuk’un öğrencilere dağıtımı için yazılan bir dilekçeye verdiği yanıtı paylaştı.

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Buna göre Nutuk’un dağıtılmama sebepleri arasında, Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve Osmanlı hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri var.

Ayrıca, kitabın beşinci sayfasındaki “Öğretmen sopayla vurulmuştur” ifadesinden ve 24’üncü sayfada yer alan Atatürk’ün elinde sigara tuttuğu bir fotoğraftan öğrencilerin ‘olumsuz etkileneceği’ öne sürüldü.

CHP’li vekil, ‘konuyu Meclis’e taşıdıklarını’ belirtti ve şunları kaydetti: “Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk’ün eseri Nutuk dağıtımına; ‘Olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden!’ Gerekçesi ile ilçede dağıtılmasını uygun görmemiş!”

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Başarır daha sonra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter hesabını etiketleyip, “İlgili müdürünüzü görevden alacak mısınız” yazdı.