Salgın ‘ruhen ve aklen’ en çok bizi ‘bozmuş’

Ipsos’un 30 ülkeyi kapsayan anketine göre pandemi öncesine kıyasla insanların ruh ve akıl sağlığının en fazla bozulduğu ülke Türkiye.

Fotoğraf: Reuters

Anket 19 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında 16-74 yaş grubunda 21 bin 11 kişiyle yapıldı.

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Halkın ruh ve akıl sağlığının ‘çok bozulduğu’ ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 21 oranıyla Macaristan’la birinciliği paylaştı. Buna “Biraz bozuldu” diyen yüzde 39’luk kesim de eklenince Türkiye ‘birinciliğe’ tek başına oturdu. Dünya ortalamaları ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 34.

Grafik: Ipsos

Halkın ruh ve akıl sağlığında 2021 başına kıyasla gözlenen değişimde de Türkiye açık ara birinci.

Bu dönem için “Çok bozuldu” diyenler arasında Türkler bu kez yüzde 14’le birinciliği tek başına göğüslerken, “Biraz bozuldu” yanıtını veren yüzde 29la birlikte toplam oran yüzde 43.

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“Covid öncesine benzer normal bir yaşama dönmek ne kadar sürer” sorusuna verilen yanıtlarda karamsar sonuçlardan biri de Türkiye’den çıktı. Japonya, İtalya, Güney Kore ve İspanya’dan sonra Türkiye normale dönüşün bir yıldan fazla süreceği düşünülen ülkeler arasında beşinci sırada.

Toplumun yüzde 44’ü bir yıldan daha uzun süreceğini düşünürken, altı ay içinde normale dönüş umanların oranı yüzde 26.