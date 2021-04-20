Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ mü!

Türkiye 2020’de 13,7 milyon tonla Avrupa Birliği’nden (AB) en çok atık ‘ithal eden’ ülke olarak kayda geçti. Bunun büyük bölümü demir içeren metal.

AB’nin istatistik ofisi Eurostat’ın raporuna göre AB geçen yıl üyesi olmayan ülkelere 32,7 milyon ton atık sattı. Bu 2004’ten beri yüzde 75’lik artış anlamına geliyor. AB’nin en büyük ‘müşterisi’ Türkiye ise atık alımını aynı dönemde üç kattan fazla artırdı.

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Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AB’nin atık ticaretinde Türkiye’nin Çin’in yerini aldığı söylenebilir. 2009’da AB’den 10.1 milyon ton çöp alan Çin, bunu 2020’de 600 bin tona düşürdü.

AB’nin üye olmayan ülkelere sattığı çöpün yüzde 53’ü demir içerikli metal atıklar. 2020’de 17,4 milyon tonluk demir atığının 11,8 milyon tonla üçte ikiden fazlasını Türkiye aldı.

Çok daha düşük düzeyde kalsa da, AB kayda değer miktarda kağıt atık da ihraç ediyor. Geçen yıl Toplam 6.1 milyon tonluk kağıt atığın yüzde 15’ine denk gelen 900 bin tonunu Türkiye aldı.