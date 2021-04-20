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Yaramazlara biraz batar!

Altıncı kez cumhurbaşkanı seçildi, çatışmada öldü

Orta Afrika ülkesi Çad’da, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde altıncı kez devlet başkanlığana seçilen Idriss Deby bir çatışmada yaralanarak öldü.

Fotoğraf: Reuters


68 yaşındaki  Deby’nin hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyonda yaralanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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Devlet başkanlığına geçici olarak Deby’nin oğlu general Mahamat Kaka getirildi.

Rakipleri seçimden çekilmişti

7 milyon 300 bine yakın seçmenin bulunduğu Çad’da, 11 Nisan’da yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 64,81’di.

Ülkeyi 1990 yılından beri yöneten Deby, geçerli 4 milyon 723 bin 240 oyun 3 milyon 663 bin 431’ini alırken, en yakın rakibi Albert, 476 bin 464 oy, Lydie ise 145 bin 867 oy almıştı.

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Ülkedeki diğer cumhurbaşkanı adayları ise Deby’nin, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu öne sürerek seçimlerden çekilmişti.

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