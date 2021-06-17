Akşam Postası / 17 Haziran 2021

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı öldürüldü

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HDP’nin İzmir’deki parti binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın açtığı ateş sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz öldü.

Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizi sabit tuttu. Karar metninde ‘sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği’ ifadesi yer aldı.

Erdoğan Biden’a ‘S-400’te farklı adım atmayacağız’ demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400 füzelerinde ‘farklı adım’ atmayacağını söylemiş.

24 saatte 1 milyon 416 bin 795 aşı

Dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı.

TÜSİAD ‘kibarca’ göreve çağırdı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, isim vermeden son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu: “Kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor.”

Veyis Ateş istifa etmiş

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gruba bağlı Habertürk’ün programcısı Veyis Ateş’in istifa ettiğini açıkladı.

‘CHP’li vekile şantaj’a hapis cezası

CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiden dördüne hapis cezası verildi.

Rektör, İstanbul Sözleşmesi’ne baktı, ensest ilişki tehlikesi gördü

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, İstanbul Sözleşmesi’nin ensest ilişkinin önünü açacağını öne sürdü.

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliyesine itiraz

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

‘İnternetçi abi’ duyurdu: Kanal İstanbul anketinde 460 liraya 250 bin sahte oy

İYİ Partili İBB Meclisi üyesi Taylan Yıldız, Twitter üzerinden yaptığı Kanal İstanbul anketinde 250 bin sahte oy satın alındığını söyledi.

Eski çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı

Sivas’ta eski çalışanı kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilerek teslim oldu.

Çocuğu olmayan yetişkinler çocuğu olanlar kadar mutlu

Çocuk sahibi olmanın çoğu kişi tarafından ‘dünyanın en büyük mutluluğu’ olarak görüldüğü şüphesiz. Ancak, ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli psikologların araştırmasına göre çocuksuz yetişkinler de bir o kadar mutlu.

Pekin’i eleştiren gazeteye 500 polisle baskın

Hong Kong’da 500 polis memuru ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin yönetimine muhalif tavrıyla bilinen Apple Daily gazetesine baskın düzenledi.

Lübnanlılar banka yerine birayı tercih ediyor

Fotoğraf: Reuters

Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da dolar hesaplarındaki paralarını çekemeyen yatırımcılar yeni arayışlara girdi.

Bisikletle Türkiye turu yapan iki turistin bisikletleri çalındı

Fotoğraf: DHA

Bisikletle Türkiye turuna çıkan iki İsviçreli turistin bisikletleri Ardahan’da çalındı.

Ronaldo akım başlattı: Pogba, Heineken, Locatelli de Coca-Cola şişelerini kaldırdı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerini kenara ittirmesinin ardından Fransız Paul Pogba ve İtalyan Manuel Locatelli de bu akıma katıldı.

Mahkeme sperm bağışçısının nafaka ödemesine hükmetti; temyiz bozdu: Bebeğin doğduğu yerin yasaları geçerli

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Anthony Garrelts, mahkeme tarafından, bağışladığı spermle dünyaya gelen çocuk için nafaka ödemeye mahkum edildi.

Bakım evinde tecavüze uğrayıp hamile kalan kadına 15 milyon dolar ödenecek

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir bakım evinde tecavüz soncu hamile kalan kadının ailesine 15 milyon dolar (129,18 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.