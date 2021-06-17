Akşam Postası / 17 Haziran 2021

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı öldürüldü
HDP’nin İzmir’deki parti binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın açtığı ateş sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz öldü.
Saatler geçti, Soylu’dan ses yok
40 kişilik toplantı son anda ertelenmiş
Katil Suriye’de ‘görev’e gitmiş, poligonda talim yapmış
Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizi sabit tuttu. Karar metninde ‘sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği’ ifadesi yer aldı.
Fed’in faiz işareti doları zıplattı
Fed kararı sonrası küresel altın fiyatları çakıldı, Türkiye’de düşüş sınırlı
Dolar Merkez’in faiz kararına tepkisiz
Kripto para borsası Kraken halka arz oluyor
Erdoğan Biden’a ‘S-400’te farklı adım atmayacağız’ demiş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400 füzelerinde ‘farklı adım’ atmayacağını söylemiş.
24 saatte 1 milyon 416 bin 795 aşı
Dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı.
Fransa yolcularına 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı
TÜSİAD ‘kibarca’ göreve çağırdı
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, isim vermeden son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu: “Kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor.”
Peker’den Demirören’e: Unuttum sanma
Veyis Ateş istifa etmiş
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gruba bağlı Habertürk’ün programcısı Veyis Ateş’in istifa ettiğini açıkladı.
‘CHP’li vekile şantaj’a hapis cezası
CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiden dördüne hapis cezası verildi.
Rektör, İstanbul Sözleşmesi’ne baktı, ensest ilişki tehlikesi gördü
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, İstanbul Sözleşmesi’nin ensest ilişkinin önünü açacağını öne sürdü.
Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliyesine itiraz
Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
‘İnternetçi abi’ duyurdu: Kanal İstanbul anketinde 460 liraya 250 bin sahte oy
İYİ Partili İBB Meclisi üyesi Taylan Yıldız, Twitter üzerinden yaptığı Kanal İstanbul anketinde 250 bin sahte oy satın alındığını söyledi.
Eski çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı
Sivas’ta eski çalışanı kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilerek teslim oldu.
Çocuğu olmayan yetişkinler çocuğu olanlar kadar mutlu
Çocuk sahibi olmanın çoğu kişi tarafından ‘dünyanın en büyük mutluluğu’ olarak görüldüğü şüphesiz. Ancak, ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli psikologların araştırmasına göre çocuksuz yetişkinler de bir o kadar mutlu.
Sekstingin altında narsizim yatıyor olabilir
Pekin’i eleştiren gazeteye 500 polisle baskın
Hong Kong’da 500 polis memuru ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin yönetimine muhalif tavrıyla bilinen Apple Daily gazetesine baskın düzenledi.
Lübnanlılar banka yerine birayı tercih ediyor
Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da dolar hesaplarındaki paralarını çekemeyen yatırımcılar yeni arayışlara girdi.
Bisikletle Türkiye turu yapan iki turistin bisikletleri çalındı
Bisikletle Türkiye turuna çıkan iki İsviçreli turistin bisikletleri Ardahan’da çalındı.
Ronaldo akım başlattı: Pogba, Heineken, Locatelli de Coca-Cola şişelerini kaldırdı
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerini kenara ittirmesinin ardından Fransız Paul Pogba ve İtalyan Manuel Locatelli de bu akıma katıldı.
Maçta kalbi duran Eriksen’e cihaz takılacak
Mahkeme sperm bağışçısının nafaka ödemesine hükmetti; temyiz bozdu: Bebeğin doğduğu yerin yasaları geçerli
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Anthony Garrelts, mahkeme tarafından, bağışladığı spermle dünyaya gelen çocuk için nafaka ödemeye mahkum edildi.
Bakım evinde tecavüze uğrayıp hamile kalan kadına 15 milyon dolar ödenecek
ABD’nin Arizona eyaletindeki bir bakım evinde tecavüz soncu hamile kalan kadının ailesine 15 milyon dolar (129,18 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.