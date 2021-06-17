Fed kararı sonrası küresel altın fiyatları çakıldı, Türkiye’de düşüş sınırlı

ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası altın 8 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesine çekildi. Ancak TL’nin de dolar karşısında değer kaybetmesiyle iç piyasada düşüş sınırlı kaldı.

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Fed’in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle ons altın 1803 dolara kadar çekildi. Son olarak martta 1700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, nisan ve mayıs ayını ise kuvvetli yükselişlerle geçirmişti. Ons altın, haziran ayı başı itibariyle 1900 doların üzerine kadar çıkmıştı.

TL’deki kayıp düşüşü sınırladı

Fed kararı sonrası TL’nin de dolar karşısında ciddi anlamda değer kaybetmesiyle ise altın fiyatlarında TL bazlı düşüş sınırlı kaldı.

Haziran başında tüm zamanların zirvesi 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen ancak 502 TL’ye kadar gerileyebildi.