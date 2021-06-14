Fed kararı öncesi altında fiyat çekiliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yüksek enflasyon verisinin ardından yapacağı ilk toplantıda para politikasının seyrine ilişkin ipuçları beklenirken, baskının devam ettiği altın fiyatlarındaki düşüş bugün de devam etti.

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ABD’de enflasyonun 13 yıl sonra yüzde 5 seviyesini görmesiyle ekonomide aşırı ısınma tehlikesi baş göstermiş, Fed’in faiz artırmak gibi bazı araçları kullanması gerekebileceği değerlendirmelerine neden olmuştu. Faizsiz bir varlık olan altın da bundan etkilenmişti. Ancak enflasyon verisinin Covid-19 sonrası toparlanma hareketlerinden kaynaklandığı görülürken, yılın geri kalanında baskının azalabileceği ve Fed tarafından yeni bir önleme neden olmayacağı görüşü öne çıktı. Buna karşın altında aşağı yönlü hareket Fed toplantısı öncesi devam etti.

Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 1’in üzerinde gerileyerek 1.855 doların da altına geldi. Böylece spot altında 19 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeler test edilmiş oldu.

Analistler, Fed’in çarşamba günü gevşek para politikasından uzaklaşarak varlık alımını azaltma yönünde bir işaret vermesi olasılığını fiyatlayan yatırımcıların kar realize etme, altın pozisyonlarını azaltma yoluna gittiklerini belirtiyor.

İşin teknik analiz kısmına bakıldığında da, uzmanlar altının yükseliş kanalından çıktığının gözlemlendiğini, tepki gelmesi düşünülen görece güçlü destek seviyesininse 1842 dolar olduğu görüşünde.

Gram altın 500 liranın altına indi

Gram altın fiyatları da dolar/TL kurundaki düşüşten de destek alarak geriliyor. Haziran ayı başında 530 liraya kadar çıkan gram altın bugün 500 liranın altına çekildi. Çeyrek altın 810 liradan Cumhuriyet altını ise 3.228 liradan satılıyor.