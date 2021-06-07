Altında fiyat Yellen etkisiyle çekiliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yüksek faize ilişkin olumlu yorumları altının ons fiyatında geri çekilmeye neden oldu. TL’nin dolar karşısındaki kaybı nedeniyle ise Türkiye’de gram altının fiyatında gözle görülür değişim olmadı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 4 trilyon dolarlık harcama paketinde ısrarcı olması gerektiğini belirten Yellen, biraz yüksek faiz oranlarının da iyi olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, Biden’ın pandemi sonrası ekonomiyi toparlamak için çıkardığı harcama paketinin, ABD’de enflasyonu tetikleyebileceği, bunun sonucunda da Fed’in aşırı ısınmayı engellemek için faiz artırmak durumunda kalabileceğini belirtiyor. Faizin yükselmesi ise ‘güvenli liman’ arayışındaki tasarruf sahiplerinin tercihini altından dolar cinsi varlıklara çevirmesine neden olabilir.

Altının onsu Yellen’ın bu yorumlarından sonra yeni haftaya düşüşle başladı.



Altın geçen ay yatırımcısına yüzde 7’den fazla kazanç sağlamıştı. Yeni hafta başı itibariyle kayıp yüzde 0.3 bulurken, fiyat 1886 dolar civarında.

TL değer kaybettiği için Türkiye’de etkisi görülmedi

Türkiye’de ise altının fiyatı dolar çarpanıyla beraber belirleniyor. Geçen hafta 520-529 TL’lik dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, haftayı neredeyse yatay bir performansla tamamlamıştı. Gram altın, küresel altın fiyatlarının geçen hafta yüzde 0.6 düşmesine rağmen dolar/TL’nin yüzde 1.23 yükselmesiyle düşüşü sınırlamıştı. Gram altın yeni haftaya 526 TL civarında başladı.