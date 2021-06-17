Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliyesine itiraz

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan düşüp ölmüştü.
Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, dün ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
Gaziantep başsavcılığı ise dün akşam geç saatlerinde yayınlanan yazılı açıklamasında, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına itiraz edildiğini duyurdu.