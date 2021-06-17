Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliyesine itiraz

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türlerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre dünyada her yıl 570 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. 311 bin kadın ise bu kanser türü nedeniyle hayatını kaybediyor.