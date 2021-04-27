Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişiye göre kazayla düşmesi mümkün değil

17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, “Dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” dendi.

Fotoğraf: AA

Duygu Delen Gaziantep’in Batıkent Mahallesi’nde 13 Ağustos 2020’de Mehmet Kaplan’a ait beş katlı apartmanın dördüncü katındaki evin balkonundan ‘düşerek’ hayatını kaybetmişti. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Polis ekiplerince gözaltına alınan 20 yaşındaki Kaplan, sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’, ‘cinsel istismar’, ‘yağma’ ve ‘hakaret’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Kaplan’ın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halininin devamına ve olay yerinde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, 53 sayfalık rapor hazırlayıp mahkemeye sundu.

Kaplan’ın Delen’e hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı hatırlatılan raporda, ‘balkondan atlama, düşme, düşürülme veya atılma’ ihtimalleri için, “Bunlardan daha ziyade hangisinin olabileceğine dair kesin inandırıcı kanıtlar elde edilememiştir” dendi.

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Delen’n boyu ve balkon korkuluğunun yüksekliğine de yer verilen rapora şöyle devam edildi: “1.62 santimetre boyundaki Duygu Delen’in yerden 80 santimetre yukarıya denk gelen ağırlık merkezinin 105 santimetre yüksekliğindeki balkon korkuluğunun 25 santimetre aşağısına geldiğini bu nedenle Duygu Delen’in dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir.”

Kaplan’ın 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya yarın devam edilecek.