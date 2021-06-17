HDP’ye saldırının üstünden saatler geçti, Soylu’dan ses yok

HDP’nin İzmir’deki il binasına silahlı saldırı düzenlenip bir parti çalışanının öldürülmesinin üstünden yaklaşık altı saat geçmesine rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Fotoğraf: AA

Saldırgan Onur Gencer, bugün saat 11:00 civarında İzmir’deki HDP binasına saldırmış, silahıyla rastgele kurşun yağdırıp binayı ateşe vermiş, rehin aldığı parti üyesi Deniz Poyraz’ı da öldürmüştü. HDP yönetimi uzun süredir bina çevresinde şüpheli faaliyetler gözlemlendiğini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, saldırıdan İçişleri Bakanlığı’nı sorumlu tutmuştu. Valilik eski bir sağlık çalışanı olan saldırganın gözaltına alındığını duyururken, HDP’li yetkililer saldırıda Gencer’in yalnız olmadığını, yanında iki kişinin daha bulunduğunu, bu kişilerin kaçtığını belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise İzmir’de basılan parti binasında bugün 40 kişilik bir toplantı yapılacağını ancak saldırıdan önce son anda ertelendiğini açıkladı.

İzmir’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Gencer’in sosyal medya profilinde çok sayıda silahlı pozun yanı sıra, Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair mesajlar ve poligonda sık sık atış talimi yaptığına dair fotoğraflar bulunuyor.

AKP sözcüsünde tweet

AKP kanadından ilk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, Twitter’da şu mesajı paylaştı: “İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir.”

Adalet bakanı: Tüm yönleriyle aydınlatılacak

Hükümet kanadındansa tepki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Gül Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır.”

Soylu’dan ses yok

Bugün saldırıdan sonra kaymakamlarla toplantısının ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu ise konuya değinmedi.