HDP’ye saldırı: Katil Suriye’de ‘görev’e gitmiş, poligonda talim yapmış

HDP’nin İzmir’deki parti binasına silahlı saldırı düzenleyerek parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde bir süre acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı, Suriye’nin Menbiç kentine ‘göreve’ gittiği ve sık sık poligonda atış talimi yaptığı ortaya çıktı.

Gencer, bugün saat 11:00 civarında İzmir’deki HDP binasına saldırmış, silahıyla rastgele kurşun yağdırıp binayı ateşe vermiş, rehin aldığı Poyraz’ı da öldürmüştü. HDP ise uzun süredir bina çevresinde şüpheli faaliyetler gözlemlendiğini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, saldırıdan İçişleri Bakanlığı’nı ve açıklamalarıyla sık sık HDP’yi hedefe oturtan hükümet yetkililerini sorumlu tutmuştu.

Saldırgan Onur Gencer ait olduğu tespit edilen onur_gencer1994 adlı Instagram hesabında silahlı birçok poz bulunuyor.





21 Şubat 2020’deki bir gönderide fotoğrafın Menbiç’te çekildiğine ilişkin not düşülürken, “Suriye hatırası” diye paylaşılan fotoğrafın ardından “Görev dönüşü” diye Gaziantep’ten başka bir fotoğraf iliştirilmiş.

Hesaptan paylaşılan fotoğraflarda Gencer’in sık sık poligona giderek atış talimi yaptığı anlaşılıyor.

Gencer’in bir fotoğrafında kamuflaj desenli bir kıyafet içinde bozkurt işareti yaptığı da görülüyor.

Gencer’in İzmir Kemalpaşa Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olduğu ancak bir süredir işe gitmediği için hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi. Tutanakların il sağlık müdürlüğüne gönderildiği ve Gencer hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, HDP’li Ertuğrul Kürkçü Twitter’daki paylaşımında Gencer’in saldırıda tek olmadığını, yanında iki kişi daha bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Cinayetin ayrıntıları geliyor… 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP’li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. İki saldırgan kaçıyor. Yakalanan Onur Gencer’in fb profili çok şey anlatıyor…”

Gencer saldırı sonrası gözaltına alınmıştı.