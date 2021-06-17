HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı öldürüldü

HDP, İzmir’deki parti binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Saldırı HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından şöyle duyuruldu: “İzmir’de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.”

‘Parti çalışanı katledildi’

HDP’nin basın bürosu ise silahlı saldırganın rehin aldığı parti çalışanı Poyraz’ı öldürdüğünü açıkladı: “Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir il binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi.

Deniz Poyraz

Saldırının duyulması üzerine kitlemiz Konak ilçe binamız önünde toplanmaya başlandı.

Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığı’dır.”

HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz ise gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin bina içindeki bir parti çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi. Güleryüz ‘aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikâyet ettikleri halde bir sonuç alamadıklarını, bu saldırının göz göre göre geldiğini’ ifade etti.

Valilik: Şüpheli şahıs yakalandı

Fotoğraf: Twitter

Valilikten gelen açıklama ise şöyle: “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre terörle mücadele şubesinde gözaltında tutulan O.G. ilk ifadesinde “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi. Gaziemir ilçesinde oturan O.G’nin 27 yaşında olduğu öğrenildi.