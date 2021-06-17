Saldırıya uğrayan HDP binasında 40 kişilik toplantı son anda ertelenmiş

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İzmir’de basılan parti binasında bugün 40 kişilik bir toplantı yapılacağını ancak saldırıdan önce son anda ertelendiğini açıkladı.

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Eski sağlık çalışanı 27 yaşındaki O.G., bugün saat 11:00 sıralarında partinin il binasını silahla basarak HDP çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.

Saldırının ardından HDP’li yöneticiler ve milletvekilleri, partinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HDP lideri Sancar, bugün saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubunun il binasında toplantısının olacağını belirterek planlanmış toplantının acil bazı nedenlerden dolayı ertelendiğini kaydetti.

Sancar, “Tam anlamıyla tarama yapmış katil, plan açıktır” dedi.

İktidara yüklendi

‘İktidarın kaostan beslendiğini ve HDP’yi her türlü yolu kullanarak susturmaya çalıştığını’ savunan Sancar, Kobani ve kapatma davalarının da bu amaca yönelik olduğunu ifade etti.

HDP’li siyasetçi, “Yargı ve siyaset yoluyla bizimle baş edemeyenler şimdi silahlı katillerini devreye sokmuştur” diye konuştu.

Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, İzmir İl Örgütümüze yönelik silahlı saldırı ve Parti Üyemiz #DenizPoyraz'ın katledilmesine ilişkin Genel Merkezimizde açıklama yapıyor #HDPhalktır – CANLI https://t.co/gsvUbVwlQE — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 17, 2021

Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarattığı karanlık döngüden kurtulamayacağını anlayan iktidar, kaos planlarını devreye sokmuştur. AKP genel başkanı bir süre önce ‘Bunlar daha iyi günleriniz, daha neler neler olacak’ demişti. Bu sözünüzü açıklamak zorundasınız. İktidar bu saldırının sorumlusudur. Düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de, bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur. Her gün herkesi, her kurumu tehdit eden, hedef gösteren iktidarın küçük ortağı bu saldırı karşısında ne diyor? Sözü nedir? Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur. (…) İzmir il binamız yaklaşık bir buçuk yıldır kuşatma altında. Bu şahıs 10:30’da göstere göstere elinde silahla binamıza girebiliyor ama bunu oradaki yüzlerce polis görmezden geliyor ya da yol veriyor. Bunların hepsinin peşinde olacağız.”

Sancar, saldırının hedefinin sadece HDP olmadığını belirterek barıştan ve adaletten yana olan herkesin şimdi HDP etrafında kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Bugün toplu bir katliama gelmişti gelen her kimse"



"Bu polis kimi koruyor? …Ve kapımızda polis karakolu olduğu halde bunlar yapılmıştır"



Saldırının gerçekleştiği İzmir İl Örgütü önünde konuşan HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, istedikleri halde önlem alınmadığını söyledi pic.twitter.com/FO4W1JaYuM — DW Türkçe (@dw_turkce) June 17, 2021

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz de olay yerinde polise tepki gösterdi. Güleryüz, tehdit edildiklerini daha önce anlattığını belirterek İzmir emniyetinin önlem almadığını öne sürdü.

Annesinin yerine gelmiş

DHA’nın haberinde, öldürülen kadının annesi Fehime Poyraz’ın il örgütünde çay servisi yaptığı, ancak rahatsızlığı nedeniyle bugün işe gidemediği, onun yerine Deniz Poyraz’ın işe gittiği belirtildi.