TÜSİAD ‘kibarca’ göreve çağırdı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, isim vermeden son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu: “Kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor.”

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Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Twitter’ı da etkin biçimde kullanıp hemen her gün tweet atan Peker, gazetecilerden iş insanlarına, siyasetçilerden bürokratlara pek çok isme dair iddiaları paylaşıyor.

Bugünkü YİK toplantısında konuşan Özilhan, “Hepimizi son zamanlarda en çok düşündüren ve kaygılandıran konu hukuk devleti anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak, karmaşık, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar” dedi.

Kamuoyu nezdinde dile getirilen şüphelerin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Özilhan, şöyle devam etti: “Bu iddialar, yolsuzluklar, suç örgütleri, siyasi etik, medya etiği, iş etiği gibi başlıkların kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmasına yol açıyor; kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Temiz toplum, temiz siyaset için her türlü mücadelenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız; mevcut tartışmaların hukuk devleti ve demokratikleşme sürecinin gelişmesine hizmet etmesi en büyük temennimiz.”

‘Ağır vergiler vatandaşı eziyor‘

Ekonomiyle ilgili de konuşan Özilhan, Türkiye’nin pandemi karşısında izlenen parasal genişleme ve kredi genişlemesi sayesinde 2020’de ve bu senenin ilk çeyreğinde iyi bir büyüme performansı gösterdiğini ancak bu büyümenin istihdam yaratmadığını ifade etti.

Özilhan’ın ekonomiyle ilgili söyledikleri özetle şöyle:

“Gelişmiş ülkeler pandemiyle mücadele için büyük mali ve parasal kaynakları seferber edebildi, aşılamanın sağladığı başarının da etkisiyle çok hızlı büyüme sürecine girdiler, ancak Türkiye bu olumlu süreçte şimdilik negatif ayrışmaya başladı.

Esnaf, KOBİ’ler ve iş dünyasının diğer mensupları yüksek enflasyon, TL’nin eriyen değeri ve tüm bunların sonucu olan yüksek faizlerden dertli; geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor, yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor.

Para politikası enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda öngörülebilir biçimde uygulanabilmiş olsaydı TL’nin değerini korumak, enflasyonu ve faiz oranlarını daha düşük tutmak mümkün olabilirdi.

Enflasyonla mücadelede işimiz kolay değil; TL’nin değeri ve enflasyon küresel gelişmelerden etkileniyor, dünyada hammadde ve lojistik maliyetleri artıyor ve enflasyonist işaretler görülüyor.

Enflasyonun seyrine bağlı olarak gelişmiş ülkelerin para politikasını sıkılaştırmalarının gündeme gelebileceği bir döneme giriyoruz, bu da enflasyonla mücadele için bizim de para politikasında sıkılığa bir süre daha devam etmemizi gerektirebilir.

Yüksek dolaylı vergiler de hayat pahalılığına sebep oluyor; ağır vergiler vatandaşı eziyor, fakirleşmesine sebep oluyor.

Dış politikadaki gelişmeler de fon girişini ve dolayısıyla TL’nin değerini etkiliyor.

Dış politikamızın uzun vadeli ve istikrarlı bir çizgiye oturması ve liberal küresel sistem yönünde seyretmesi risk primini düşürerek faiz-kur kapanına düşmemizi engelleyebilir, bu sayede TL’nin değerinde önümüzdeki aylarda yükselme ve enflasyonda bir miktar gevşeme umudumuz olduğunu düşünüyoruz.

Vatandaşın ödediği vergilerle finanse edilen devletin harcamaları doğrudan insana hizmet etmeyen projelere akıtılırsa sürdürülebilir büyüme sağlanamaz.”