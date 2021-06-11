Cemil Çiçek’ten bir Peker çıkışı daha: Görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ‘görmezden gelinmemesini’ istedi.

Peker, kendisine yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, dokuzuncu videosunda, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk’ün aracına ‘seçim zamanı para bıraktığını, 10 bin dolar değil çok daha fazlasını verdiğini’ öne sürmüştü.

‘Finansman önemli’

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren’e konuşan eski Meclis başkanı ve adalet bakanı Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi etik yasasının çıkarılmasıyla ilgili çağrısına yanıt verirken, Peker’in iddialarına da değindi.

Çiçek, seçimdeki harcamaların, seçildikten sonra alınan maaşla karşılanamayacağını, bu nedenle kaçınılmaz olarak birilerinden yardım alındığını, yardımların seçildikten sonra imar düzenlemeleri ve kaçak katlarla ‘fatura edildiğini’ dile getirdi.

Çiçek, siyasetin, partilerin ve adayların finansmanın önemli olduğunu, ABD’de yasa düzenlemeleriyle belli ölçüde şeffaflık sağlandığını kaydetti. Türkiye’de ise benzer bir yasanın “Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz” denerek reddedildiğini söyledi.

Çiçek, Peker’in adını anmadan şöyle devam etti: “Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?”

Taşgetiren, Bahçeli’nin sözleri üzerine Çiçek’in kendisini aradığını da yazısına not düştü.

Çiçek, 12 Mayıs’taki açıklamasında da videoları izleyen savcıların harekete geçmesini istemişti.