Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizi sabit tuttu. Karar metninde ‘sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği’ ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde bıraktı.

Karar metninde şöyle dendi:

“Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.”

“TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayının başında TRT’de katıldığı bir canlı yayında faiz indirimi için Temmuz-Ağustos dönemini işaret etmişti



