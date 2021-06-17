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Yaramazlara biraz batar!

‘CHP’li vekile şantaj’a hapis cezası

CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiden dördüne hapis cezası verildi.

Sancar. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Sancar’ın ‘bazı kişilerin görüntülerle kendisine şantaj yaptığı’ şikayeti üzerine Denizli başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada biri polis memuru dört kişi tutuklanırken bir kişi firari olarak aranıyordu.


Savcılığın beş kişi hakkında ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dokuzar yıla kadar hapis istediği iddianame Denizli 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama başlamıştı.

‘Suçumuz yok’

Davanın dün görülen ikinci duruşmasına Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SESBİS) katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Ceza ve tahliye

Mahkeme, biri polis dört kişiye ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ayrı ayrı beş yıl beş ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. Sanıklar, ‘duruşmalardaki davranışlarından dolayı’ da ‘iyi hal indirimi’ aldı.

Dört kişi, tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Firari S.S.’nin dosyası ise ayrıldı.

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