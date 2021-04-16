‘CHP’li vekile şantaj’la suçlanan beş kişiye dava: Kamera klimaya gizlenmiş

CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiye dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Sancar’ın ‘bazı kişilerin görüntülerle kendisine şantaj yaptığı’ şikayeti üzerine Denizli başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında şimdiye dek biri polis memuru dört kişi tutuklanırken, bir kişi firari. Savcılığın hazırladığı iddianame, Denizli 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, beş kişi hakkında ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dokuzar yıla kadar hapis istendi.

Sancar’ın avukatlığını yapan Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, şüphelilerin şantaj yapmak amacıyla milletvekiline kumpas kurduğunu söyledi.

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Şüphelilerin ifadelerine bunu itiraf ettiğini aktaran avukat, “Kumpasın, şehir dışından teknik anlamda bu işin nasıl yapılacağını bilen bir emniyet mensubu tarafından koordine edildiğini söylüyorlar” dedi.

Kamera klimada

Avukat, gizli kameranın klimaya yerleştirildiğini, elde edilen görüntünün montajlanarak milletvekilinden para talep edildiğini kaydetti.

İlhan, şöyle devam etti: “Sanki milletvekilinin kendi adına olumsuz bir görüntüsü varmış gibi kanaat oluşturmuşlar. Milletvekili Sancar, kendinden emin olduğu için şüphelileri ofisinden kovuyor. Ardından kolluk ve savcılığa şikayette bulunuyor. Şüpheliler para elde etmek amacıyla yapılmış organizasyon olduğunu belirtiyorlar. Burada özel hayatın gizliliği ve şantaj var. Tabii ki bu sesli ve görüntü araçla yapıldığı için ağırlaştırıcı sebep var. (…) Şüpheliler milletvekiliyle ilgili uygunsuz bir görüntü varmış gibi intiba uyandırıp, ‘Para talep ederiz’ diye ifadeleri var. Milletvekili bunlara itibar etmedi ve şüpheliler hiçbir sonuç elde edemedi.”