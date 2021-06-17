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Yaramazlara biraz batar!

İSKİ yüzde 23 zam ve her ay TÜFE oranında artış talep etti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın haberine göre İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu öncesi belediye meclisine gönderilen teklifte, kimyasal girdi maliyetleri ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı gerekçe gösterilerek hizmetlerin sürdürülebilmesi için fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunuldu.


İSKİ’nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.

Buna göre su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.

İSKİ’nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.

İSKİ’nin geçen ayki genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

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