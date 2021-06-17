Prof. Sarı dalış görüntülerini paylaştı: Deniz dibindeki süngerlerin hepsi ölmüş

Marmara Denizi’ndeki müsilajı görüntülemek için belirli periyodlarla dalış yapan On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalış görüntülerini paylaşarak ‘denizin dibindeki süngerlerin hepsinin öldüğünü’ söyledi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) günlerdir en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, “Marmara ölüyor” diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu.

Erdek Körfezi’ndeki dalış görüntülerini paylaşan Prof. Sarı süngerlerin ‘hepsinin öldüğünü’ bildirdi.

Deniz dibindeki süngerlerin son hali! Hepsi ölmüş! 17 Haziran 2021, Saat: 12:46, Erdek Körfezi. pic.twitter.com/Fj5TVDftbM — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) June 17, 2021

Profesör, 6 Haziran’daki dalışında gözlemlerinde ‘mercanların çok büyük zarar gördüğünü’ gözlemlediğini söylemiş, süngerlerin ve mercanların ‘ya öldüklerini ya da ölmek üzere olduklarını’ bildirmişti.