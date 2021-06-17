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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Sarı dalış görüntülerini paylaştı: Deniz dibindeki süngerlerin hepsi ölmüş

Marmara Denizi’ndeki müsilajı görüntülemek için belirli periyodlarla dalış yapan On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalış görüntülerini paylaşarak ‘denizin dibindeki süngerlerin hepsinin öldüğünü’ söyledi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) günlerdir en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, “Marmara ölüyor” diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu.


Erdek Körfezi’ndeki dalış görüntülerini paylaşan Prof. Sarı süngerlerin ‘hepsinin öldüğünü’ bildirdi.

Profesör, 6 Haziran’daki dalışında gözlemlerinde ‘mercanların çok büyük zarar gördüğünü’ gözlemlediğini söylemiş, süngerlerin ve mercanların ‘ya öldüklerini ya da ölmek üzere olduklarını’ bildirmişti.

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