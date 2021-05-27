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Yaramazlara biraz batar!

Çevre profesöründen ‘deniz salyası’ uyarısı: Marmara ‘Ben ölüyorum’ diyor

Çevre mühendisi profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nin deniz salyası ve yosunlarla “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Son dönemde Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan deniz salyasının oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor.

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Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Öztürk, “Deniz salyası haziran ayına sarkarsa aşırı kirliliğin sürdüğü anlamına gelir. Yakında sahillerimizde ikinci bir kirlilik, aşırı yoğun yosun oluşacak. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes hemen çözüm üretsin” dedi.

İlgili bakanlıkların acilen yeniden hassas alan değerlendirme yapması gerektiğini ifade eden Öztürk, kirlilik yükü fazla bazı yerlere şöyle dikkat çekti: “Tekirdağ bölgesinin sahillerinin tamamı hassas alan ilan edilerek sanayi başta olmak üzere ileri kademe arıtmalar devreye girmeli. Burada deri, tekstil, kimya, metal sanayi, Bandırma’da gübre fabrikası kaynaklı kirlilik mevcut. Yalova-Kocaeli arası, belediye atık suları ileri kademe arıtılmıyor, bu bölgede tersaneler, büyük sanayiler var. Uluslararası boyutta sanayiler var. Adama ‘Niye ileri kademe arıtmıyorsun’ diyemezsin? Ne zaman dersin? Kuralı koyacaksın, hassas alan ilan edersin, yaptırımını uygulayacaksın. Dolayısıyla Marmara’da Çanakkale hariç tüm sahiller hassas alan ilan edilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girmeli, büyükşehirler belediyeleri, il belediyesi, sanayiciler atık sularını ileri kademe arıtma için uygulamaya geçmeli. Saldığınız azot ve fosfor atıklarla Marmara obez oldu, ölüyor. Artık ileri kademe arıtmaya geçin, Marmara’yı kurtarın.”

 

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