Çevre bakanı: ‘Müsilaj’ tehlikeli atık ya da toksik özellikli değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen deniz salyasının (müsilaj) tehlikeli atık olmadığını söyledi.

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İstanbul’daki Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurum, Marmara Denizi’nin yapılan çalışmalar sonucu bir hafta öncesinden çok daha temiz olduğunu ifade etti.

Bakan, “Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik” dedi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Marmara Denizi’ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Sürekli izlenmesine yönelik mevzuat değişikliğini bir ay içerisinde yapacağız.”