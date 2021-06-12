Bakan Kurum, illere göre toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Britanya şimdi de Covid-19’un Delta varyantı ile boğuşuyor. Vaka sayıları yeniden yükselen ülkede geçtiğimiz hafta Delta varyantı kaynaklı 33 bin vaka tespit edildi. Halk Sağlığı’nın hazırladığı rapora göre Delta varyantı daha hızlı yayılıyor ve insanları daha ciddi bir şekilde hasta ediyor.