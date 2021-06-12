Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Kurum, illere göre toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden dört günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.


Marmara Denizi’nde oluşan müsilajla mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Kurum, “Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran’da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik” bilgisini paylaştı.

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti: “İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz.”

SON HABERLER

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

Dış politika maliyetli bir iştir. Yanlış politikalar halkı yoksullaştırır. Yoksulluk artıkça bu defa da dış politikayı halkın gözünü boyamak için kullanırlar. Gerdikçe gerer, kahramanlıktan kahramanlığa koşarlar! Yoksullaşan halk dur demeden de bu kısır döngü bitmez

Avrupa’da denizleri en çok kirleten ülke Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre Avrupa’da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekti.

MEB, ‘telafi programı’nı ayrıntılandırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak ‘Telafide Ben de Varım’ yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.