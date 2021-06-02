Profesör Sarı: Marmara’nın 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara Denizi’nin 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı” dedi.

Salyanın yüzeyin altında hayli yaygınlaştığı fotoğraflanarak ortaya konulmuştu. (Fotoğraf: Prof.Dr.Mustafa Sarı)

Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor. Çevre mühendisi profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nin “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtmişti.

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Sarı, Erdek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısındaki konuşmasında, geçen yıl kasım ayından itibaren müsilaj (deniz salyası) konusundan bahsettiğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre Marmara Denizi’nin yüzeyiyle dibi arasındaki akıntının çok az olduğunu anlatan profesör, şöyle konuştu: “Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor. Gemlik ve Bandırma körfezleri birinci derece, Erdek Körfezi ise ikinci derece kirli. Müsilaj, solungaçlarını tıkadığı balıkları öldürüyor, toplu balık ölümleri yaşanıyor. Marmara Denizi için mutlaka yeni bir atık politikasının uygulamaya sokulması gerekir. Denize verilen atığı bugün kessek denizin kendisini yeniden toparlaması bir yılı bulur.”

Profesör Mustafa Öztürk de Marmara Denizi’nin “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtmişti.