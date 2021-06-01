AKP ve MHP’nin oylarıyla: Deniz salyası için araştırma önergesi reddedildi

Son bir aydır Marmara Denizi’nde daha da görünür hale gelen müsilaj (deniz yüzeyini salya kaplaması) için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor. Çevre mühendisi profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nin “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtmişti. Salyanın yüzeyin altında hayli yaygınlaştığı fotoğraflanarak ortaya konulmuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, deniz salyası için verilen araştırma önergesinin reddedildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Şeker, “Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için verdigimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” diye yazdı.