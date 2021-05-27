‘Deniz salyası’ dünya gündeminde: ‘Marmara ölüyor’

Marmara Denizi’ndeki ‘salya’ ABD’nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post’a konu oldu. ‘Marmara ölüyor’ başlıklı haber için gazeteye konuşan bilim adamları deniz salyasının yeni olmadığını ama küresel ısınma nedeniyle yükselen su sıcaklıkları nedeniyle daha kötü hale gelebileceğini belirtti. Deniz kirliliğine, tarımsal ve işlenmemiş atıkların kanalizasyona akışına da dikkat çekilen haberde Türkiye’de “Denizi kirletenler için caydırıcı bir ceza olmadığı açık” dendi.

Son dönemde Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor. Çevre mühendisi profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nin “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtmişti.

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Balıkçılar aylardır alarm çalıyor

Washington Post’un haberinde şu ifadeler kullanıldı:

“Nisan ayında deniz biyologları, mukusun su yüzeyinin yaklaşık 100 fit altında deniz tabanında mercanları örtme potansiyeline sahip olduğunu keşfetti. O zamandan beri bazı sahil kasabalarında binlerce balık ölü bulundu.

Son haftalarda İstanbul sahil şeridinin bej bir halıya benzemeye başlamasıyla sorunu görmezden gelmek zorlaştı. Ancak geçimini denizden sağlayan balıkçılar aylardır alarm çalıyordu.

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Balıkçılar, deniz salyası ağları işe yaramaz hale getirdiği için ocak ayından bu yana dertli. Geçimini deniz salyangozu avlayarak sağlayan bir dalgıç da su altında görüşün çok zayıf olduğunu, bu nedenle gelirinin çoğunu kaybettiğini söyledi.

Marmara'daki deniz salyasının su altındaki etkileri görüntülendi. Tablo çok acı. pic.twitter.com/fa1H1Tbkju — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 16, 2021

‘İklim değişikliğinin görünür hali’

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde hidrobiyoloji dersi veren Özgür Baytut, Türkiye’de ilk kez 2007 yılında görülmesine rağmen, 18’inci yüzyıldan beri deniz salyasının Akdeniz’de zaman zaman görüldüğünü öyledi. Ancak Türkiye kıyılarından bu kadar sıklıkla çıkması artık normal görülmüyor.

Fitoplankton daha sıcak sularda geliştiği için, bilim adamları iklim değişikliğinin bir faktör olabileceğinden şüpheleniyorlar. Geçen kış normalden daha ılıman geçti, yani Marmara Denizi ortalamadan birkaç derece daha sıcak kaldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Mustafa Sarı’ya göre devasa, yapışkan mukus kümeleri, ‘iklim değişikliğinin görünür hal.’

Gebze’nin güneyinde deniz müsilajını gösteren 24 mayıs tarihli uydu görüntüsü… Fotoğraf: Washington Post

‘Dünyanın en güzel denizine ihanet edildi’

Cazip olmayan deniz salyasının turizme balta vurabileceğine dair endişeler var. Halk hükümetten çözüm bekliyor.

Ses Kocaeli gazetesi köşe yazarı İsmet Çiğit, sahil boyunca kimyasal depolama tesisleri, akaryakıt tankları, fabrikalar ve diğer sanayi sitelerinin kurulmasına izin verilerek ‘dünyanın en güzel denizine ihanet edildiğinden’ yakındı.”