Kuzey Ege’deki müsilaj görüntülendi

Son günlerde Marmara Denizi’nde görülen ‘deniz salyası’ (müsilaj), Ege Denizi’nin derinliklerinde de fotoğraflandı.
Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu tabakayla kaplanmıştı.
Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın Çanakkale Boğazı’nda da bulunduğunu ancak rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülmediğini söylemişti. Profesör, Karadeniz’den gelen akıntı nedeniyle müsilajın Ege Denizi’ne doğru ilerlediğini ifade etmişti.
Komedyen Ata Demirer, Kuzey Ege’ye dalış yaparak çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Demirer, paylaşımlarına şu notu düştü: “Burası Kuzey Ege… Deniz salyası cam gibi suları bu hale getirmiş maalesef! Kuzey Ege de kirlilikten nasibini alıyor. Acil önlem şart.”