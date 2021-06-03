Bakana göre ‘müsilaj’ın üç nedeni var: Acil eylem planı hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde görülen ‘deniz salyası’ (müsilaj) için acil eylem planı hazırlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu tabakayla kaplandı.

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Konya Sanayi Odası’nda basın toplantısında konuşan Kurum, bilim adamları, STK’lar, bakanlık, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Marmara Belediyeler Birliği’nin ortak çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Bakan, hem uzun hem de kısa vadede alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirterek pazar günü atılacak adımların paylaşılacağını kaydetti.

“Hem acil önlemlerimiz olacak. Akabinde uzun vadede yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız” diyen Kurum, acil eylem planı hazırlandığını aktardı.

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Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müsilajın sebebi; deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması… Sudaki hareketliliğin azalması, üç ana neden olarak gözüküyor. Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikir içindeler. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren gerek sanayi tesisi gerek atık su arıtma tesisinin sayısının, miktarının, kalitesinin artırılması gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Bizzat takipçisiyiz.”