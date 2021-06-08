Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Müsilaj’a bir de yakından bakın

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir doktorun çektiği görüntüler, ‘deniz salyası’ (müsilaj) felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: AA

Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor. Uzmanlar, Marmara Denizi’nin “Kirlendim, ölüyorum,” diye uyarı verdiğini belirtirken, salyanın yüzeyin altında da hayli yaygınlaştığı fotoğraflanarak ortaya konmuştu.


Diş hekimi Alper Altay, mayıs ayında teknesine bakmak için Güzelyalı Marina’ya gitti. Doktor, bir tekneden denizdeki salyanın görüntülerini de çekti.

AA’ya konuşan Altay, ilk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirterek “Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti” dedi.

Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak şunları kaydetti: “Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm. 5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz.”

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