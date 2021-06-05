CNN muhabiri müsilaja daldı: Doğa yüzümüze tükürüyor

CNN muhabiri Marmara Denizi’nin ölümü olarak nitelendirilen deniz salyasını (müsilaj) su altından görüntüledi.

Arwa Damon, Çanakkale Boğazı dalışında gördüklerini şöyle anlattı: “Uzaylıya benzeyen bir balçık Türkiye sularını işgal ederek canlı hayatını boğuyor. Bir şeyler değişmezse, denizlerimizi kirletmeye, gezegenin ısınmasına karşı sessiz devam edersek, geleceğimizin nasıl görüneceğine yolculuk gibi.”

Damon, Twitter paylaşımında da, “Hiçbir dalış beni bu kadar üzmemişti” ifadesini kulandı.

I have never come out of the water this sad.

Filming & editing by Brice Laine. Produced by @gultuysuz #climatecrisis #seaofmarmara #MarmaraDeniziÖlüyor https://t.co/z8gfNqDEQV — Arwa Damon (@arwaCNN) June 4, 2021

Video haberde felaketin boyutları gözler önüne serilirken daha önce de müsilaj sorunu olduğuna ancak böylesinin görülmediğine dikkat çekildi.

CNN muhabiri Türkiye sularında deneyimini şöyle özetledi: “Burada deniz hayatı boğuluyor, yaşam alanları yok oluyor. Bu yalnızca Türkiye’nin sorunu değil. Onların kaderi bizimki de olabilir.”

Fotoğraflar: CNN

10 yıldır bu sularda araştırma yapan mercan uzmanı Doç. Dr. Barış Özalp dalış sırasında denizin dibindeki ölen mercanlara işaret etti. Özalp müsilajı bu sularda ilk olarak 2007’de gördüklerini anlattı. Ancak ilk kez deniz yaşamını ve mercanları öldürüşüne şahit olduklarını belirterek, “Bir sene öncesine kadar bile sağlıklılardı” dedi.

Aynı nokta: Yaklaşık bir yıl önce ve şimdi

Dr. Muhammet Türkoğlu ise Marmara Denizi’ni ‘entübe edilmiş bir Covid-19 hastası’na benzetti: “Derinlerdeki oksijen neredeyse tükendi.”

İklim değişikliğinin deniz biyoçeşitliliğine etkisi üzerine çalışan Prof. Bayram Öztürk, 50 yılda su sıcaklığının iki derece arttığını kaydederek, denize baktığında gördüğünü şöyle anlattı: “Doğa yüzümüze tükürüyor. Bu ekolojik bir felaket. Ancak yalnızca Marmara Denizi’nde değil, bu sınırları aşan bir sorun.“

Uzmanlar bu yılki müsilaj sorunun dünyanın en hassas bölgelerinden bKaradeniz’den Akdeniz’e her yere yayıldığını söylüyor. Akıntının müsilajı dağıtacak kadar kuvvetli olmadığını belirtiyor.