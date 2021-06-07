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Yaramazlara biraz batar!

Müsilajın adı kondu: Afet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ndeki müsilajı (deniz salyası) ‘afet’ olarak niteleyip ‘en büyük deniz temizliği seferberliği’nin başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İfadeler bakan Murat Kurum imzalı genelgede yer aldı.


Metinde Marmara Denizi’nde son günlerde sıcaklık, durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan müsilajı ‘afet’ olarak nitelendi. Genelgede kirliliğin yedi gün 24 saat esaslı çalışılarak giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran’da ‘en büyük deniz temizliği seferberliği’ başlatılacağı vurgulandı.

Genelge şuralara gönderildi: Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri, Tarım ve Orman ve Sağlık bakanlıklar, Marmara Denizi’nde kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’nın valilik, merkez ve ilçe belediyeleri, Marmara Belediyeler Birliği, ilgili belediye katı atık birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, ilgili sanayi ve ticaret odaları.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda bakan yardımcısı başkanlığında İstanbul’da koordinasyon ve bilgilendirme merkezi oluşturulacaktır. Merkezde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinden çevreden sorumlu şube müdürü veya teknik personel görevlendirilecektir. Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.”

Diğer illerde sorumluluğun valiliklere ait olduğu belirtilerek koordinasyon merkezlerinin sekretarya hizmetlerinin Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerince yürütüleceği ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı: “İlgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir. Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”

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