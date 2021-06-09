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Yaramazlara biraz batar!

Profesör yanıtladı: Balık yiyenler müsilajdan endişe etmeli mi?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek “İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler” dedi.

Fotoğraf: DHA

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran müsilajın balık ölümlerine neden olduğu, balıkları zehirlediği iddiaları halkı endişelendirmişti. İddialar sonrası balık satışları azalmış, balıkhane esnafı, müsilajın gündeme gelişinin ardından, vatandaşların balık satın almaktan çekindiğini ifade etmişti.


Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti. Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Ayaz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle açıkladı: “Müsilaj, fitoplanktonların yüksek derecede artmış olması sonucu girdiği stresten dolayı, kendini korumak için ölmeden önce salgıladığı bir sıvı. Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil. Dolayısıyla balıklarda herhangi bir risk olmasından bahsetmek söz konusu değil. İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler. İnsanları speküle ederek ‘Balıkları yerseniz hastalık bulaştırır’ gibi sözler doğru değildir. İzmit Körfezi’nin çok kirli olan bir bölgesi var, bu bölgede de zaten balıkçılık faaliyeti yok. Zaten habitat bağımlı türlerde olsa çok aşırı kirlenen ortamda balık durmaz. O bölgeyi terk eder.”

Esnaf Özkan Kaşıkçı da müsilajın balık satışlarını etkilediğini belirterek, “Vatandaş, balık almaktan ve balık yemekten korkar oldu. Bu yüzden işlerimiz yüzde 90 civarında düştü. Bizi aşırı etkiledi. Ne zamana kadar gideceğini bilemiyoruz” dedi.

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