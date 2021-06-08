Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört koldan ‘müsilaj’ temizliği

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan kentlerde denizdeki salyayı (müsilaj) temizlemek için bugün itibariyle çalışma başlatıldı.

İstanbul (Fotoğraflar: AA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizde kirlilik görülmesi üzerine ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ hazırlamıştı. Bu kapsamda denizlerin atıklardan temizlenmesi planlanıyor.


İstanbul

İstanbul’da çalışmalar Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan Sahili’nde başlatıldı. Kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile STK’ların ortak çalışmasında denizden müsilaj toplanıyor.

İstanbul

Kadıköy ilçesindeki törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi: “Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için Türkiye’nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz.”

Balıkesir

Balıkesir’deki çalışmalar Bandırma Limanı’nda başladı. Büyükşehir belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi ‘Başaran-2’ (altta) denize açılarak atıkları topladı.

Balıkesir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında temizlik faaliyetine, deniz temizleme araçları ve personelle katıldı. (altta)

Gölcük

Tekirdağ’da müsilajlar ilk olarak tekne yardımıyla toplandı, daha sonrasında ise kıyı bölgesinden vidanjörle çekilerek temizlendi.

Tekirdağ

AA’nın aktardığına göre Marmara’dan rüzgarın etkisiyle Çanakkale’ye ulaşan müsilaj, öğle saatlerinde Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente giden ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı. Toplanan müsilajın İzmit’teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Çanakkale

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