Bakanlığın ‘Ceza kestik’ dediği fabrikanın yöneticisi: Denizi kirletmekten kesilmedi

Marmara Denizi’nin müsilaj nedeniyle boğulduğu günlerde yetkililer Balıkesir’deki BAGFAŞ Gübre Fabrikası’na denize kükürt maddesi atmaktan ceza kesildiğini duyurdu. Ancak fabrikanın yönetim kurulu başkanı yetkileri yalanladı: “Bugüne kadar denizi kirletmekten hiç ceza kesilmedi.”

Fotoğraf: bagfas.com.tr

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj günlerdir ülkenin en önemli maddesi. Uzmanların ‘Marmara ölüyor’ diye özetlediği afet dünya basınında da yer buldu.

Sosyal medyada yayılan, Bandırma ilçesindeki BAGFAŞ Gübre Fabrikası’nın denize atık su boşalttığını iddia eden görüntü tepkilere neden olmuştu.

Bandırma Bagfaş Gübre fabrikasından Marmara denizine basılan arıtılmamış zehirli su . 😡 pic.twitter.com/f3LKmEQKYZ — Çevre ve Orman Derneği (@cevreormanorgtr) June 8, 2021

Hürriyet’ten Aysel Alp’a konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri fabrikayla ilgili şu bilgileri verdi: “İl müdürlüğümüze bu işletmeyle ilgili daha önce de benzer şikayet ve ihbarlar intikal etmiştir. Teknik personelce denetim yapılmış, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan sarı renkli kükürt maddesinin Bandırma Körfezi’ne atılmış olduğu tespit edilmiş. Analiz sonucu işletmeye 96 bin 561 lira yaptırım uygulanmış ve karar 1 Haziran’da tebliğ edilmiştir.”

Yetkililer, ayrıca söz konusu video üzerine de yeni bir denetim ekibinin BAGFAŞ’a gönderildiğini ve numune alındığını bildirdi.

Ancak BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gençer, bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilerle ters düşen bir açıklama yaptı. Deniz suyunu soğutma amaçlı kullandıklarını ifade eden Gençer sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesislerdeki ısı değiştiricilerin kimyasal ile hiçbir bağlantısı olmuyor. En son 3 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü’nden geldiler. İnceleme sonucunda hiçbir olumsuz durum tespit edemediklerini belirlediler. Hazırladıkları tutanak metnine göre denize deşarj edilen soğutma suyunda oluşan köpüğün basınçtan kaynaklandığı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi. Periyodik denetimler zaten yapılıyor. Denize hiçbir atık suyu deşarj etmedik. Bugüne kadar denizi kirletmeden kaynaklı hiç ceza kesilmedi.”