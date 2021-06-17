İkizderelilere bahçede durmak da yasak: Lebalep kalabalıklara bu ceza kesilmedi

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidara yakın Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direniş başlatan köy halkına uygulanan bazı ‘yaptırımlar’ ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Cengiz İnşaat’ın iş makineleri köylülerin arazisine girmiş ve taş ocağı çalışmasına başlamıştı. Cengiz İnşaat’ın sokağa çıkma yasağını fırsat bildiğini belirten köylüler çalışma alanına giderek eylem başlatmıştı.

Bunun üzerine 80 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı para cezası kesildiği ortaya çıktı. AKP’nin düzenlediği kalabalık kongrelerden sonra dillere yerleşen ‘lebalep’ ifadesine gönderme yapan köylüler, “Onlara kesilmeyen cezalar bize kesiliyor” dedi.

‘4 bin lirayı bir arada görmedim’

Dışarı çıkmadığını, tarlasında olduğunu söyleyen İkizdereli Cemal Demirhan, jandarma komutanının cezayı verirken kendisine şöyle dediğini aktardı: “Şimdi bu paraları (63 yaşındaki aktivist) Ali Akyıldız, (İkizdere Dernekler Federasyonu başkan yardımcısı) Musa Yılmaz ve (HDP’li vekil) Murat Çepni ödesin.”

Yasak boyunca sokağa çıkmadığını sadece kendi bahçesinde olduğunu söyleyen İkizdereli Demirhan şöyle devam etti: “Bu ne akıl. Burası sokak değil ki bahçe. Ceza 4 bin lira… Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim? Beş çocuğum var, komutanın evine yollayacağım onları. Bakacak onlara. Ben bu cezaları okuyup nasıl ödeyeceğim? Ben hayatımda 4 bin lirayı bir arada görmedim.“

Bir diğer İkizdereli komutana yaptığının haneye tecavüz olduğunu söylediğini aktararak, “Korkutmak için ceza kesiyorlar. Korkmuyorum, ne kadar yazarsa yazsın” dedi.

Ikizderelilere kendi bahcesinde oldugu icin bile 'sokağa çıkma yasağı' adı altında para cezasi kesildi!



"Komutan bana 'Bu paraları Murat Çepni ödesin' dedi. Bu parayı nasıl ödeyeceğim? 5 cocugum var. Burhan komutana gonderecegim, mecbur bakacak onlara" pic.twitter.com/PH0CDiQzZn — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) June 17, 2021

‘Sopayı yere vurup ‘Çekilin’ dedim’

İkizdereli Ayşe Baş cezaların gözdağı amaçlı olduğuna dikkat çekti: “Çaylıklarıma giderken komutanlar gelip ceza kesti. Bana ‘Bugün yasak olduğunu bilmiyor muydun‘ diye sordu. Biliyordum. Aha evim aha malım. Çıkıyordum malıma kesti yolumu. Sopayı yere vurup ‘Çekilin’ dedim. ‘Sen evime mi tecavüz ediyorsun’ diye kızdım. Yazsın 10 tane ceza. Bizi korkutmak için yazıyor. Korkmuyorum, ne kadar yazarsa yazsın.”

İkizdereli Ayşe Baş: Aha evim aha malım. Yazsın 10 tane ceza. Bizi korkutmak için yazıyor. Korkmuyorum pic.twitter.com/xIImagZcGc — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) June 17, 2021

‘Kendi malımızda ceza kesiyorlar’

Ceza alan diğer köylüler de kendilerini sindirmek için ceza yazıldığını ve devamının geleceği yönünde bilgi aldıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu cezalar sadece İşkencedere’ye yazılmış. Diğer bütün köylerde herkes arazilerdeyken, sokaklar lebalep doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Kendi malımızda ceza kesiyorlar bize. Onlar geldi girdi bizim malımıza, ceza yemesi gereken onlar.”

"Bu cezalar sadece İşkencedere'ye yazılmış. Sokaklar lebalep doluyken yazılmayan cezalar bize yazılmış. Kendi malımızda ceza yiyoruz. 30 senedir bastığımız topraklarda ceza yiyoruz" pic.twitter.com/pzfXgxlSgR — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) June 17, 2021

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülürken, hammadde temin etmek için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmuş, karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmıştı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı. Cengiz İnşaat yöre halkının direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” diye açıklana yayınlamıştı.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlılık göstermişti..

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.