Hükümet İkizdere’de sert kayaya çarptı: Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde açılacak taş ocağını yöre halkına anlatmak için toplantı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri sert kayaya çarptı. Bir katılımcı, “Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?” diye sordu.

İlçede, Cengiz Holding tarafından Rize sahilinde yürütülen İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taş ocağı inşaatına karşı çıkan yöre halkı günlerdir direnişte.

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Halkı ikna çabası kapsamında düzenlenen toplantıda katılımcılar, taş ocağının yöredeki yaşamı sona erdireceğini dile getirdi.

Aralarından biri bakanlık yetkilisine şöyle çıkıştı: “Başından beri Ulaştırma Bakanlığı’nın reklamını yapıyorsunuz. Mühendislik diyorsunuz. Çorlu’da yaptığınız altyapıda 24 kişi hayatını kaybetti.”

Bakanlık görevlisi “Tamam burayı geçelim” diye yanıt verdi.

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İkizdere'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın toplantısından görüntüler…



Halk anlatılanlara 'kandırmaca' diyerek tepki gösterdi pic.twitter.com/TuB7Jdttp6 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 4, 2021

Bir diğeri, “Buranın altında da üstünde de köyler var. Dinamitler patlatacaksınız, heyelanlar olacak” diye konuştu. Projede dağıtım dosyasında adres olarak Cengiz İnşaat’ın gösterildiğine dikkat çeken köylü, “Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız? Bu devlet Cengiz İnşaat’tan mı ibaret” diye sordu.

İkizdere isyanda: "Bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız?"



Vatandaş: Ulaştırma Bakanlığının reklamını yapıyorsunuz deminden beri. Mühendislik diyorsunuz, Çorlu'da 24 kişi öldü yaptığınız alt yapıda



Bakanlık görevlisi: Tamam burayı geçelim pic.twitter.com/v9DV9Sll7L — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 4, 2021

‘Yüz yıllık ağaçlara nasıl kıydınız?’

Başka bir katılımcı ise “Yüz yıllık ağaçlarımızı yok ettiniz” deyince bakanlık görevlisi taş ocağı yolu dışında hiçbir ağaca dokunulmayacağını söyledi. Bir köylü, “Hiç orada bulundunuz mu?” diye sorunca yetkili “Ben devamlı oradayım” dedi. Bunun üzerine köylü “Nerede oradasınız? Bir gün bile orada yoksunuz siz. Yalan söylüyorsunuz” diye çıkıştı.

Artık dereden su içilemediğini söyleyen bir katılımcı da, “Marketlerden su alıyoruz. Ağaçlara da yazık ettiniz” diye konuştu.