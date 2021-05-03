İkizdere’ye bir taşocağı daha!

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding’e bir taşocağı izni daha verildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İlçede, Cengiz Holding tarafından yürütülen İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’nda kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taşocağı inşaatına karşı çıkan köylüler günlerdir nöbet tutuyor.

Reklam

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürlüğü’nün şirkete bir taş ocağı izni daha verdiği belirtildi.

Buna göre taşocağı, 4 milyon 200 bin lira bedelle Gürdere Köyü mevkiinde yapılacak.

Elde edilecek malzeme, İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılacak.

Reklam

Tepki geldi

İkizdereli Jeofizik Mühendisi Mehmet Baş, kararı şöyle değerlendirdi: “İyidere Lojistik Merkez ve Liman İnşaatı için yapmak istedikleri taşocağı için alanda üç yıl çalışacaklarını belirtiyorlardı. Madem öyleydi yeni ocak için neden izin aldınız? Yetkililerin hepsi yalan söylüyor. Mücadelesini verdiğimiz ocak için kapasite artışı istemişlerdi, kapasite artışı ÇED sürecine girdiği için Çevre Bakanlığı’ndan döndü. Onlar da yapmak istedikleri birinci taşocağının hemen ilerisinde ve köylere daha yakın bir mevkide ikinci taşocağı iznini aldı. Burası da 23 hektarlık bir alan. İki ocağı birbirine bağlayacaklar. Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet.”