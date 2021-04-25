İkizdere’de doğa nöbeti dördüncü gününde: 15 gözaltı

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin doğa nöbeti dördüncü gününde. Jandarmanın kadınların da içinde bulunduğu gruba müdahalesi sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

İktidara yakınlığıyla da bilinen Cengiz Holding tarafından yürütülen İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’nda kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlamıştı.

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‘Yaşlı insanlara fiziken şiddet uygulandı’

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Diken’e konuştu.

Jandarmanın müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Çepni şu ifadeleri kullandı: “Çok sert bir biçimde müdahale edildi. Çok sayıda yaşlı kadın ve erkek yaralandı. Hem gaz sıkıldı, hem de fiziken şiddet uygulandı.”

Yaralananların jandarmaya “Sizin ambulansınıza binmeyiz” diye çıkıştığını belirten Çepni “Biz teyzemizi aldık şimdi evine götürüyoruz” dedi.

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’20 kişiye ceza kestiler’

Covid-19 önlemleri kapsamında üç günlük kapatmanın fırsat bilindiğini ifade eden Çepni, iş makinelerinin askerin korumasında faaliyete devam ettiğini söyledi.

Bölgeye giden vatandaşlara para cezası yazıldığını da belirten Çepni, “İlk gün yazılan cezalar kaymakam tarafından iptal edildi. Ancak sonrasında teker 20 kişiye ceza yazdılar” dedi.

Yarın yasağın kalkmasıyla beraber hem İstanbul hem de İkizdere’den insanların geleceğini söyleyen Çepni, “Başaramayacaklar, insanlar daha kararlılar” diye konuştu.

Yol kapanınca ormandan gittiler

Jandarmanın yolları kapatmasından ve gördüğüne ceza kesmesinden sonra İkizdere halkı bölgeye ormanın içinden gitti.

Akın akın ormandan gidiyorlar.. yolları kesmişler.. sokakta gördüklerine ceza kesiyorlar.. #İkizdereTasOcağıOlmasın pic.twitter.com/3JXs0Bt0sM — Yakup Ş.Okumuşoğlu (@AvOkumusoglu) April 25, 2021

15 kişi gözaltına alındı

Jandarma bölgede direnen kadınlara müdahalede bulundu.

Bölgede bulunan Avukat Yakup Okumuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

‘Siz bizim askerimizsiniz’

Bir eylemci jandarmaya şu ifadelerle seslendi: “Ormanı vermeyeceğiz. Bu orman senin de ormanın komutanım. Siz bizim askerimizsiniz, Cengiz’in değil.”

‘Bir şey yapın’

Türkiye’ye seslenen bir vatandaş ise “Çocuklarınız bu doğayı görmek istiyorsa bir şey yapın” dedi