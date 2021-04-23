İkizdere’de doğa nöbeti ikinci gününde: Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin doğa nöbeti ikinci gününde.

Fotoğraf: Twitter

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’nda kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başladı. İkizdereliler ise iş makinelerinin önüne geçerek çalışmaların durdurulmasını istedi fakat çalışmalar jandarma eşliğinde bugün de sürdü.

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ANKA’nın haberine göre çalışma yürütülen alana girişler jandarma tarafından engellenirken köylüler, dağ yollarından geçerek alana ulaştı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, herkesin çalışmalar karşısında ‘son derece kararlı olduğunu’ ifade ederek, “Tabloyu görüyorsunuz, böyle bir vicdansızlık, acımasızlık, doğa düşmanlığı, halk düşmanlığını herhalde ne tarih yazdı ne de yazacaktır” dedi.

‘Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak‘

Aslen İkizdereli olan Çepni, bölge halkıyla birlikte iki gündür alanda nöbette.

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Yol yapımının sürdüğü alanda açıklama yapan HDP’li vekil şunları kaydetti: “Bu sabah gizlice yasaktan faydalanarak girdiler. Şu an iş makinesi burada tahribata başladı. Bizler de buradayız. Köylüler buraya gelemiyor hem yasak hem de tüm yolların tutulması nedeniyle.”

İkizdereli hemşerileriyle birlikte doğa nöbetini sürdürdüğünü belirten Çepni, şöyle devam etti:

“Şu anda iş makinesi çalışmaz durumda, engelliyoruz. Kadınlar da yukarılardan aşarak buraya gelmişlerdi. Tam iş makinesinin üzerine geldik ve burada nöbetteyiz. Son derece kararlı herkes çünkü bu taş ocağı burada olursa eğer yaşayamaz hale geleceklerini çok iyi biliyorlar.

Askere de hükümete de çağrı yapıyorlar. Bu yaptıklarının suç olduğunu kendi dillerince çok net ifade ediyorlar. Hiçbir kâr, rant, proje köylülerin buradaki yaşam alanlarından daha değerli değil. İnsanların suyu, arıcılık, çay yok olacak. Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak. Bu suları zaten Karadeniz’de aldılar, hidroelektrik santrallerle (HES) katlettiler, yok ettiler. Şimdi bu suyu da yok edecekler.”

HDP Twitter hesabından nöbete şu ifadelerle destek geldi: “Rize İkizdere’de yapılmak istenen taş ocağı, doğa talanıdır. Şirketlerin karı için bölge halkının yaşamı yok sayılmaktadır. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan İkizdere halkının yanındayız!”