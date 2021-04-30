İkizdere’de polis müdahalesini çekenlerin telefonları alınıp görüntüler silindi

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İskencedere Vadisi’ndeki doğa nöbetine katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, emniyet güçlerinin köylülere biber gazıyla müdahale ettiğini ve olup bitenleri kaydedenlerin telefonlarına zorla el konularak görüntülerin silindiğini söyledi.

Fotoğraf: Twittter (@MTanal)

Emniyet Genel Müdürlüğü tam da bugün eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir genelge yayınlamıştı.

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İlçede, iktidara yakınlığıyla da bilinen Cengiz Holding tarafından yürütülen İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’nda kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taşocağı inşaatına karşı çıkan köylülerin nöbeti 10 gündür devam ediyor.

ANKA’nın haberine göre İkizdere’ye giderek nöbete destek veren Tanal şunları söyledi: “Kamu görevlileri burada görevlerini icra ediyor, ama bir yere kadar. Anayasa’nın 137’inci maddesi ‘kanunsuz emri yerine getirmeyin’ diyor. Bu ormanın içinde, biber gazı sıkmak için anneleri mi seçtiniz? Bunu hangi vicdan kabul eder?

Sayın emniyet görevlisi arkadaşlar benim sizden ricam şu: Siz de çekim yaptınız. Neyi çektiğinizi biz de belgeleyeceğiz. Bir vatandaş ‘Benim gözüme biber gazı sıktılar’ diyor. ‘Arkadaşlarım bu görüntüleri kaydettiler, ama bizi gözaltına alırlarken telefonlarımızı topladılar ve bu görüntüleri sildiler’ diyor. Arkadaşlar bunların hepsi suç aslında. Mahkeme kararı olmadan telefona el koymak suç. Telefondaki kayıtları silmek de suç delillerini yok etmektir. Bu dağ başında kendimizi ancak sizi çekerek delillendirebiliriz. Siz beni çekiyorsunuz. Sizi çekmek de suçsa eğer, bu suçu ben işledim.”