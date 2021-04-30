Emniyet’ten genelge: Eylemlerde ses ve görüntü alan kişilere yasal işlem yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir genelge yayınladı.

Fotoğraf: @CHDistanbul

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, genelgeyi Twitter’da paylaştı.

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği’, ses ve görüntü almanın da ‘görevi yapmayı engellediği’ ifade edildi.

Genelgede şu ifadeler kullanıldı: “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi.”