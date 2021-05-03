‘Bu peşkeştir’: İkizdere’deki taşocağı, Cengiz Holding’e ÇED kararından önce verilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taşocağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmeden Cengiz İnşaat’a verildiğini öne sürdü: “ÇED kararı yok, ihale yok. Proje sahibi bakanlık, ama e-posta olarak Cengiz Holding’de çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taşocağının Cengiz Holding’e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir.”

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Cengiz İnşaat tarafından yapılacak Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı’nda kullanılmak üzere, İkizdere’deki İskencedere Vadisi’nde yapımına başlanılan taşocağına karşı köylüler eylemde.

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Öztunç, taş ocağıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize valiliğine başvurduğunu, fakat tanıtım dosyasında iletişim bilgileri bölümünde Cengiz İnşaat’ta çalışan bir mühendisin bilgilerinin verildiğini açıkladı.

ANKA’ya konuşan Öztunç, bakanlığın, ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararı verilmeden bir projeyi ihale edemeyeceğini, İskencedere’deki proje hakkında henüz ÇED kararı alınmadığını, projenin ihale edilmediğini’ vurguladı.

Öztunç, şunları kaydetti: “İhale olmadan hangi şirketin hangi işi yapacağı belli olmaz. Bu peşkeş çekmektir. Bu devletin, İkizdere’yi, İkizdere’deki ormanların Cengiz Holding’e peşkeş çekildiğinin ispatı, belgesidir. Bakanlıktan istifaları bekliyoruz. Bu belgeye rağmen hala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oturamaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adı altında valiliğe başvuruluyor, ama bakıyorsunuz adres olarak Cengiz Holding gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sesleniyorum, sen Cengiz Holding’in temsilcisi misin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı mısın?”