Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Bu peşkeştir’: İkizdere’deki taşocağı, Cengiz Holding’e ÇED kararından önce verilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taşocağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmeden Cengiz İnşaat’a verildiğini öne sürdü: “ÇED kararı yok, ihale yok. Proje sahibi bakanlık, ama e-posta olarak Cengiz Holding’de çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taşocağının Cengiz Holding’e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir.”

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Cengiz İnşaat tarafından yapılacak Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı’nda kullanılmak üzere, İkizdere’deki İskencedere Vadisi’nde yapımına başlanılan taşocağına karşı köylüler eylemde.

Reklam

Öztunç, taş ocağıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize valiliğine başvurduğunu, fakat tanıtım dosyasında iletişim bilgileri bölümünde Cengiz İnşaat’ta çalışan bir mühendisin bilgilerinin verildiğini açıkladı. 

ANKA’ya konuşan Öztunç, bakanlığın, ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararı verilmeden bir projeyi ihale edemeyeceğini, İskencedere’deki proje hakkında henüz ÇED kararı alınmadığını, projenin ihale edilmediğini’ vurguladı.

Öztunç, şunları kaydetti: “İhale olmadan hangi şirketin hangi işi yapacağı belli olmaz. Bu peşkeş çekmektir. Bu devletin, İkizdere’yi, İkizdere’deki ormanların Cengiz Holding’e peşkeş çekildiğinin ispatı, belgesidir. Bakanlıktan istifaları bekliyoruz. Bu belgeye rağmen hala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oturamaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adı altında valiliğe başvuruluyor, ama bakıyorsunuz adres olarak Cengiz Holding gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sesleniyorum, sen Cengiz Holding’in temsilcisi misin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı mısın?”

Reklam

İkizdere’ye bir taşocağı daha!

İkizdere’de polis müdahalesini çekenlerin telefonları alınıp görüntüler silindi

İkizdere’de doğa nöbeti dördüncü gününde: 15 gözaltı

İkizdere’de doğa nöbeti ikinci gününde: Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak

SON HABERLER

Sarraf, araştırmacı gazetecilik ağına düştü

Dünyanın önde gelen araştırmacı gazetecilik ağlarından OCCRP ‘Sarraf dosyası’ hazırladı. OCCRP’nin dosyası, bir yıllık bir emeğin ürünü. Ekip bir yılı aşkın bir süre boyunca yaklaşık 750 bin belge ve işlem kaydını incelemiş.

Türkiye Erdoğan’dan büyüktür

Türkiye, üzerine giydirilmek istenen diktatörlük gömleğine sığmaz. Türkiye halkı zorbalığı, despotluğu eninde sonunda yenecektir.

Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir bilim dünyası?

Bir pandemi dünyayı kasıp kavururken tüm bilim insanlarının birbirinin bilgi ve tecrübesine saygı göstermesi, gerektiğinde alçakgönüllülükle yanlış ve eksiklerini kabul ederek el ele yol alması beklenirken, megaloman benliklerin çatışması nedeniyle son bir yılı çok az mesafe kat ederek tamamladık.

Ankaralı esnafın isyanı: Artık insanlar yazarkasa değil, kendini atıyor

Esnaf geçen yıl mart ayında başlayan kapatmalar yüzünden perişan. Gelir yok ama gider çok. Diken’e konuşan Ankaralı bir esnaf her şeyini ipotek ettirdiğini, iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: “Bir çıkmaza girdik, bunalımın içindeyim. AKP’nin uygulamaları yanlış. Beni mahvediyor. Ailemi dağıtacaklar.”

Ethereum 3 bin doları aştı

2021 yılına 729 dolar seviyesinde başlayan Ethereum, bir rekor daha kırarak 3 bin doları aştı. Etherium’da sene başından beri kazanç yüzde 312.