Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkizdere’nin sadık nöbetçisi Diren: ‘İnsanlar ondan çok şey öğrenmeli’

Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak için İkizdere’ye girmesiyle önü açılan doğa katliamı sadece insanları değil, tüm canlıların yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Bunlardan biri de Diren…

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Fotoğraflar: Diken


Diren her gün iş makinelerinin çalıştığı alana gidiyor ve alanda bir köylü kalmayana kadar nöbet tutuyor.

‘İnsanlar onu örnek almalı’

Diken’e konuşan köylüler Diren için “Bir gün bile devamsızlığı olmadı” deyip ekledi: “İnsanların onu örnek olması gerekiyor. Doğasına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.”

Diren’in varlığının kendilerine güven verdiğini anlatan köylüler bir başka yaşam alanına daha dikkat çekiyor.

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Köylerindeki dere….

Sadece insanlara değil, içinde barındırdığı tüm su canlılarıyla beraber vadideki tüm hayvanlara hayat veriyor söz konusu dere.

Ancak Cengiz İnşaat’ın çalışmalarından sonra bu yaşam kaynağı dere de kuruma tehdidi altında.

Köylüler, derenin evlerin su kaynağı olduğunu belirterek insanların şu anda mecburen dışarıdan parayla su alındığını anlattı: “O çok temiz, berrak bir su. Köyümüzde evlerimize kadar geliyor. İçme suyu olarak kullanıyoruz.

Bölgede dinamitlerin patlatılmasıyla beraber derenin tamamen kurumasından korkuluyor.

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