Bakanlık, İkizderelileri ‘yatıştırmaya çalıştı’: Endişelenecek durum yokmuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize’nin İkizdere ilçesinde bir süredir doğa mücadelesi veren köylülerin ‘endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

İlçede, Cengiz Holding tarafından Rize sahilinde yürütülen İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Taş ocağı inşaatına karşı çıkan yöre halkı ise günlerdir direnişte.

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İstihdam vaadi

AA’nın haberine göre İkizdere’deki toplantıda konuşan müdür, projenin işletmeye açılmasıyla Rize’de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı olarak istihdam edileceğini ifade etti.

Eyigün, çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşıladıklarını belirterek “Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor” ifadesini kullandı.

Liman projesini öven müdür, liman ve geri sahasının inşası için gerekli nitelikli dolgu malzemesi araştırmalarının, bölgede geniş bir alanda gerçekleştirildiğini aktardı.

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Eyigün, 10 ruhsatlı taş ocağı alanının incelendiğini ancak malzeme kalitesinin uygun bulunmadığını belirterek kriteri İyidere Cevizlik Taş Ocağı’nın karşıladığını kaydetti. Bu ocak için hem üretim izni hem de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunduğunu söyledi.

‘Kontrolde olacak’ dedi

Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için tüm tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamındaki üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.

Eyigün, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için yer altı suyu takip istasyonları kurulacağını ve akışın takip edileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Alan içinde yüzeysel akış gösteren sular kapalı kesit içerisinde korunacaktır. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak kontrol edilecektir. Rehabilitasyon çalışmalarında işletme yapılan alanda oluşturulan basamaklarda bitkisel toprak tabakası oluşturulacaktır. Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak ve mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikilecektir.”