Bakana göre İkizdereliler ‘kandırılmaya çalışılıyor’: Sıkıntıları ülkenin kalkınması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’nin İkizdere ilçesinde süren çevre eylemlerini bir kez daha hedef alarak, “İkizdere’de oynanan oyun sadece taşocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları bu ülkenin kalkınmasıdır” dedi.

Fotoğraf: Diken

Karaismailoğlu, bugün Rize Belediyesi’ni ziyaretinin ardından kentte incelemelerde bulundu, sonra da İyidere Lojistik Liman Projesi sahasına gitti.

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Burada gazetecilere konuşan bakan, İyidere Lojistik Merkezi’nin ihtiyacı olan deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı’yla ilgili son dönemde ‘yalan yanlış dedikodular yayıldığını bir algı operasyonu düzenlendiğini’ savundu.

‘Rahatsız edecek boyuta ulaşmayacak’

Karaismailoğlu, “Zaten, insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projelere, bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır” dedi ancak ‘bu cenahlar’ın kim olduğuna değinmedi.

Bakan, taşocağının çevresel etkilerinin sürekli kontrol edileceğini belirterek, “Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır” dedi.

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Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın zamanda Karadeniz Havzası, petrol, doğalgaz ve daha birçok yeraltı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak. 2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rizemizi lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya’nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz’in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz’de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır.

‘Kandırmaya çalışıyorlar’

Dün 3’üncü köprüye, İstanbul Havalimanı’na, şehir hastanelerine karşı çıkanlar, bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Sayın cumhurbaşkanımız da biz de Rize’nin, Trabzon’un evlatlarıyız. Karadeniz’in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor.

‘Sıkıntıları, ülkenin kalkınması’

Hem doğayı koruyacağız hem de ülkemizi çağın en ileri altyapısıyla donatacağız. Rize İkizdere’de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve ferasetiyle defedilecektir. Bölgemize ve ülkemize yapılan büyük yatırımları yaparken dönemsel ve kısmi birtakım sıkıntıları hep birlikte ve elbirliğiyle aşacağız. Bizim yapmak istediklerimiz Rize’mizin ve tüm ülkemizin istihdam imkanlarını, ticaretini, ekonomisini geliştirmek. Rize’yi Karadeniz’in lojistik kavşak ve üs bölgesi yapmaktır.”

‘Marjinal gruplar’ demişti

Daha önce İkizdereli halkı için ‘marjinal gruplar’ ifadelerini de kullanan Karaismailoğlu’na yöre halkı, ‘Biz doğma büyüme buralıyız, marjinal değiliz’ diyerek tepki göstermişti.

Bakan Karaismailoğlu dünkü ‘İkizdere çıkarması’na uzun bir konvoyla gitmiş, yöre halkını ise muhatap almamıştı.

Bu duruma tepki gösteren İkizdereliler “Yazıklar olsun size. Sabahtan beri soğukta bekledik, oruçluyuz, üşüdük. Direne direne kazanacağız” demişti.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halk direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Son olarak taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.