İkizdereliler, bakanı ‘alkışlarla’ uğurladı: Direne direne kazanacağız

AYŞEGÜL KASAP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat’ın açtığı taş ocağına karşı 20 gündür halk direnişi yürütülen Rize’nin İkizdere ilçesinde ‘dinler gibi yaptığı’ köylülerce protesto edildi: “Yazıklar olsun size… Direne direne kazanacağız.”

İşkencedere Vadisi’nde açılan taş ocağına karşı köylüler 20 gündür eylemde.

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Karaismailoğlu, eylemi ‘marjinal gruplar’a mal etmiş, İkizdereliler ise “Biz buranın doğma büyüme yerlisiyiz, marjinal değiliz” diye yanıt vermişti.

Bakanlık ilk günden beri taş ocağına kalkan olarak yöre halkını su ve yol gibi çeşitli vaatlerle ikna etmeye çalışıyor. Ancak İkizdereliler, “Köy yok olduktan sonra hizmet getirseniz ne olur” diyerek karşı çıkıyor.

İkna çalışmaları başarılı olamayınca Karaismailoğlu İkizdere’ye gitmeye karar verdi.

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Karaismailoğlu’nun İkizdere’ye kalabalık bir konvoy eşliğinde girmesi dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İkizdere'ye giriş yaptı pic.twitter.com/0yZ0rGdv43 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 10, 2021

Bakan gelmeden önce iş makineleri tarafından kesilen ağaçlar toplanıp kamyonlara kondu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmailoğlu gelmeden önce kestikleri ağaçları topladılar.



İkizderelilerin avukatı Okumuşoğlu bölgede yapılan temizlik için "İşledikleri suçları, delilleri ortadan kaldıracak şekilde kesilen ağaçları topluyorlar" dedi. pic.twitter.com/SJS4GA6oul — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 10, 2021

Yöre halkı ağaçların ‘sus payı’ olarak muhtarlara verildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Diken

İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, bakan gelmeden hızlıca yapılan bu temizlik için “Bu yapılanların usulsüz olduğunu gösteriyor. İşledikleri suçları, delilleri ortadan kaldıracak şekilde kesilen ağaçları topluyorlar” dedi.

Karaismailoğlu, kültür merkezindeki toplantının ardında bir açıklama yaptı. İkizdere’de büyük yatırımların bulunduğunu belirten bakan şunları kaydetti: “34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projelerimize devam edeceğiz. Bölgede rahatsız olan vatandaşlar var. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. 10 farklı bölgede araştırma yapıldı ve tek uygun taşın bu bölgede olduğu söylendi. Bölge halkıyla istişarelerimiz devam ediyor. Etkilenecek 10 ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. İki yıl içinde buradan çıkacağız.”

Bakan ‘marjinal gruplar’ söylemine şöyle değindi: “Rizeliler başımızın üzerine ama buraya gelip burayı kaşımaya çalışanlara karşı tavrımız böyle olmayacaktır. Amacımız burada istihdam sağlansın. Gidip İstanbul’da iş aramasınlar. Bölgesel kalkınmaya önem veriyoruz. Bu güzel projelerin devamında sizlere beraber olacağız.”

Köy halkı ise kültür merkezinde yapılacak toplantıdan kendilerine haber verilmemesine tepkiliydi: “Muhtarımızın yapmış olduğu bu davranışa çok üzüldüm. Çünkü kendisini ziyaret ettik, oturduk, konuştuk. Sabah köye çıkarken kendisi ile yolda karşılaştık. Bize gayet ılımlı haberler verdi ama bize kültür merkezinde toplantı olacağını söylemedi. Biz toplantıyı yarbaylardan öğrendik.”

Bakan Karaismailoğlu köy halkı ile konuşmadan gitti.



Herkes tepkili;



"Sabahtan beri bekliyoruz burada, oruçluyuz, soğuktan donduk. Yazık günah değil mi bize? pic.twitter.com/prZ2Jo21iu — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 10, 2021

Bakan niheyet İkizdere’den ayrılmadan önce ‘ucu görünmeyen konvoy’uyla ‘sabahtan beri kendisini bekleyen’ köylülerin bulunduğu alana gitti.

Bakan Karaismailoğlu köy halkının (Gürdere) bulunduğu alana geliyor..



Vatandaş: Şu konvoya bakın. Konvoyun ucu görünmüyor pic.twitter.com/UzGDPjiTyg — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 10, 2021

Bakan Karaismailoğlu'na köy halkı "Toplantıya biz neden çağrılmadık. Biz yoktuk" diye tepki gosterdi.



Bunun üzerine Bakan adeta kaçtı.



Arkasından Gürdere halkı "Bizi dinlemiyor. Taş ocağı istemiyoruz" diye bağırdı pic.twitter.com/O1ie6ogBKQ — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 10, 2021

İkizdere’de ne oluyor?

2020 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halk direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Son olarak taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.